Grandi pulizie al centro storico di Alghero con il nuovo macchinario Glutton, a basso impatto ambientale.

Un mezzo elettrico che spazza e aspira tutto al suo passaggio e che ben si adatta alle vie strette, compresi i camminamenti con ciottoli.

Gli operatori lo hanno già testato su cartacce, cartone, pacchetti e mozziconi di sigarette, lattine, bottiglie di vetro, plastica o metallo, deiezioni canine, foglie secche, rifiuti annidati nelle griglie poste alla base degli alberi, trucioli di legno, acciaio o alluminio.

Il macchinario è in grado di percorrere agevolmente ogni tipo di terreno: selciato, asfalto, aiuole, zone in pendenza, piastrellate o inerbite, ed è dotato anche di un serbatoio ad acqua e mini lancia per interventi veloci di pulizia.

Il nuovo acquisto è stato possibile grazie alla “premialità” ottenuta dal Comune algherese per aver raggiunto nel corso del 2021 il 71,76% di raccolta differenziata. Il macchinario, di proprietà comunale e consegnato in comodato d'uso alla Ciclat, la società che gestisce il servizio di igiene urbana, entrerà in funzione già dai prossimi giorni, dopo che il personale addetto avrà ultimato una breve formazione.





© Riproduzione riservata