La parrocchia di Santa Maria la Palma di Alghero annuncia la festa parrocchiale della Natività di Maria, un evento che unisce tradizione religiosa, intrattenimento per famiglie e momenti di sport, in programma il 6 e 7 settembre. La celebrazione prenderà il via sabato 6 settembre alle ore 10 con il primo evento del Mamatita Festival, Circobus, uno spettacolo pensato per grandi e piccini. Nel pomeriggio, alle 18.30, si terrà un momento di profonda spiritualità con la Messa, seguita dalla tradizionale Processione e dalla Benedizione dei Bambini sul sagrato della chiesa. La serata si concluderà in allegria alle ore 21 con la Serata Musicale che offrirà l'occasione per stare insieme e festeggiare.

La seconda giornata, domenica 7, sarà all'insegna dello sport e della condivisione. Si inizia alle ore 18:00 con il secondo spettacolo del Mamatita Festival: Brigitte et le Petit Bal Perdu. A partire dalle ore 20 avrà luogo la serata Sportiva. Sarà un momento clou per gli appassionati di arti marziali, che potranno assistere al Trofeo Boxe Olimpica Luigino Salis - dedicato a un grande pugile delle nostre borgate - e a un'Esibizione di Kick Boxing a cura della scuola Real Sport. Durante la serata, verrà anche presentata la squadra di calcio della borgata: La Palma Sporting Alghero. La festa sarà accompagnata dalla musica del DJ Francesco Monti e si concluderà con l’Estrazione dei Biglietti Vincenti della Lotteria, offrendo a tutti i partecipanti la possibilità di vincere premi e sostenere le attività dell’Oratorio “Marco 10” in favore dei bambini e dei ragazzi. L'evento è organizzato dalla Parrocchia Santa Maria la Palma in collaborazione con Oratorio Interparrocchiale S. Maria la Palma - Villassunta “Marco 10” ANSPI, il Comitato di Borgata di S. Maria La Palma, l’A.S.D. Boxe Torres, la Real Sport, la società sportiva la Palma Sporting Alghero, con il patrocinio del Comune di Alghero e la Fondazione Alghero.

