Alghero, dramma nelle case popolari: inquilino trovato morto dopo giorniLa vittima è Salvatore Milo, 58 anni. L’allarme dato dai vicini che non lo vedevano da tempo
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Tragedia questa mattina nelle case popolari di via De Gasperi ad Alghero, dove è stato trovato senza vita Salvatore Milo, 58 anni, già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti penali. L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe deceduto da alcuni giorni.
A dare l’allarme sono stati i vicini, che non lo vedevano da tempo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno forzato l’ingresso dell’abitazione e i carabinieri.
Dai primi accertamenti non emergerebbero segni di violenza sul corpo. Sarà ora l’autorità giudiziaria a disporre eventuali ulteriori verifiche per chiarire le cause del decesso.