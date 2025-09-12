Tragedia questa mattina nelle case popolari di via De Gasperi ad Alghero, dove è stato trovato senza vita Salvatore Milo, 58 anni, già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti penali. L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe deceduto da alcuni giorni.

A dare l’allarme sono stati i vicini, che non lo vedevano da tempo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno forzato l’ingresso dell’abitazione e i carabinieri.

Dai primi accertamenti non emergerebbero segni di violenza sul corpo. Sarà ora l’autorità giudiziaria a disporre eventuali ulteriori verifiche per chiarire le cause del decesso.

