Una giornata speciale dedicata al fascino senza tempo della vela latina, patrimonio identitario del Mediterraneo. Sabato 13 settembre le imbarcazioni partiranno dal porto di Alghero alle 10:30, solcando le acque fino alla baia di Porto Conte. L’arrivo al porticciolo di Tramariglio è previsto tra le 13 e le 14. Qui l’evento proseguirà a Casa Gioiosa, con i saluti istituzionali, un momento conviviale, la premiazione delle barche partecipanti e la visita alle aree museali della sede del Parco.

Nel pomeriggio, le imbarcazioni faranno ritorno verso Alghero, chiudendo una manifestazione che intreccia mare, cultura e memoria storica. L’iniziativa è organizzata dal Circolo Nautico Il Marinaio e dalla Lega Navale Italiana – sezione di Alghero, con il patrocinio del Parco di Porto Conte e dell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana, in collaborazione con l’Accademia della Vela Latina del Mediterraneo, il Consorzio Porto di Alghero e il Club Nautico Capo Caccia.

«Un’occasione per vivere da vicino il fascino della vela latina e riscoprire un patrimonio che appartiene alla nostra identità mediterranea», commenta Luca Pais, del Consiglio direttivo dell’Azienda Speciale Parco di Porto Conte.

