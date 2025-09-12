Alghero celebra la vela latina nella baia di Porto Conte: una giornata tra mare, cultura e tradizionePremiazioni, visite museali e un percorso che unisce storia e tradizione mediterranea. L’appuntamento per sabato 13 settembre
Una giornata speciale dedicata al fascino senza tempo della vela latina, patrimonio identitario del Mediterraneo. Sabato 13 settembre le imbarcazioni partiranno dal porto di Alghero alle 10:30, solcando le acque fino alla baia di Porto Conte. L’arrivo al porticciolo di Tramariglio è previsto tra le 13 e le 14. Qui l’evento proseguirà a Casa Gioiosa, con i saluti istituzionali, un momento conviviale, la premiazione delle barche partecipanti e la visita alle aree museali della sede del Parco.
Nel pomeriggio, le imbarcazioni faranno ritorno verso Alghero, chiudendo una manifestazione che intreccia mare, cultura e memoria storica. L’iniziativa è organizzata dal Circolo Nautico Il Marinaio e dalla Lega Navale Italiana – sezione di Alghero, con il patrocinio del Parco di Porto Conte e dell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana, in collaborazione con l’Accademia della Vela Latina del Mediterraneo, il Consorzio Porto di Alghero e il Club Nautico Capo Caccia.
«Un’occasione per vivere da vicino il fascino della vela latina e riscoprire un patrimonio che appartiene alla nostra identità mediterranea», commenta Luca Pais, del Consiglio direttivo dell’Azienda Speciale Parco di Porto Conte.