Autovettura a fuoco, nella notte, lungo la strada vicinale Mugoni intorno alle 22.50 del 27 aprile. Una Fiat Panda, per cause in fase di accertamento, è stata avvolta dalle fiamme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di via Napoli e i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Alghero. Non si registrano persone ferite.

L’auto, di proprietà di un residente della zona, era stata regolarmente parcheggiata a lato strada.

