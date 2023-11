Immaginate di concludere un volo, arrivare in aeroporto, ed essere accolti da una folla festante. Certo, a qualcuno sarà anche capitato, ma è ancor più raro che a riceverti sia una delegazione di Aeroitalia e tutto il management di Sogeaal, la società di gestione dello scalo di Alghero.

È ciò che è successo a una donna di Sassari, Stefania Poddighe, che questa mattina è stata travolta dai festeggiamenti al suo arrivo a Fertilia da Roma: «Inizialmente pensavo fosse uno scherzo», ha detto, «perché non capita tutti i giorni». E invece era tutto vero: Poddighe è la milionesima passeggera della compagnia Aeroitalia, che per questo ha deciso di dedicarle questa singolare accoglienza. «Viaggio spesso con Aerotalia», ha aggiunto. «Mi trovo molto bene e continuerò a farlo».

Forse ancor di più dopo questa sorpresa, impreziosita da un voucher-regalo: «È una grande soddisfazione per noi celebrare il nostro milionesimo passeggero», spiega il presidente della compagnia Marc Bourgade. «È il risultato di un impegno costante. Vogliamo ringraziare tutti i nostri passeggeri per aver scelto di volare con noi e per averci permesso di realizzare questo traguardo incredibile»

(Unioneonline/L.Ne.)

