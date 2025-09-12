Alghero compie un passo decisivo verso il nuovo Piano Urbanistico Comunale, adeguato al Ppr e al Pai. La Giunta del sindaco Raimondo Cacciotto, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Roberto Corbia, ha istituito oggi il nuovo “Ufficio di Piano – Laboratorio per la qualità urbana”, con l’obiettivo di arrivare all’approvazione definitiva dello strumento urbanistico entro i tempi fissati dal DUP 2025-2027.

«Con questo ufficio vogliamo disegnare insieme l’Alghero del futuro: una città sostenibile, sicura, accessibile e rispettosa dell’ambiente», sottolinea il sindaco Cacciotto.

Il nuovo organismo si occuperà di coordinamento, redazione, monitoraggio e aggiornamento degli strumenti urbanistici, garantendo la coerenza con la pianificazione paesaggistica regionale. Tra i compiti, anche la promozione della qualità urbana, la valorizzazione degli spazi pubblici e il coinvolgimento di cittadini, associazioni e imprese in un percorso di partecipazione.

«L’istituzione dell’Ufficio di Piano è un tassello fondamentale – aggiunge l’assessore Corbia – perché ci permette di lavorare con la giusta intensità alla definizione delle nuove regole urbanistiche, capaci di dare risposte concrete alle esigenze della comunità e rilanciare il territorio».

L’ufficio avrà inoltre il compito di coordinare i tavoli di confronto con enti e istituzioni, tra cui Regione, Parco di Porto Conte, Asl, Università di Sassari e ordini professionali, per condividere il percorso verso l’approvazione del nuovo Puc.

© Riproduzione riservata