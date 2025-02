Al via l’edizione 2025 della Scuola di Formazione promossa dall’associazione Maestrale. Oggi la presentazione nell’ufficio di Porta Terra, con il sindaco Raimondo Cacciotto, il socio-fondatore Mario Bruno, l’assessora all’Istruzione Raffaella Sanna, il presidente di Maestrale Roberto Tedde e la vicepresidente Gabriella Esposito. Presenti pure i dirigenti scolastici Mario Peretto e Angelo Parodi, l’ex segretario generale del Comune di Alghero, Tonino Puledda che cura le fasi laboratoriali e il docente di diritto amministrativo dell’Università di Sassari Domenico D’Orsogna. Come uditori pure i bambini delle elementari e delle medie che frequentano la scuola di giornalismo curata da Erika Pirina.

Priva di orientamento politico-partitico, la scuola si cala nelle città per formare cittadine e cittadini attivi, interessati al sociale, al volontariato, alla cultura e all’ambiente. «Vuole soprattutto formare futuri amministratori locali e accrescere le conoscenze e le competenze degli attuali», è stato detto. Le iscrizioni sono aperte fino al primo marzo. Per aderire occorre compilare e firmare un modulo che è possibile inviare online dal sito del Comune di Alghero o da www.maestrale.org, oppure scaricarlo e inviarlo via mail all’indirizzo: maestrale.laforzadelleidee@gmail.com, o compilarlo in cartaceo e consegnarlo alla Libreria Cyrano, in via Vittorio Emanuele, 11 - Alghero. Si parte con incontri propedeutici su sfide cruciali come la continuità territoriale, i fondi Pnrr e la nascita della città metropolitana a cui seguiranno incontri con docenti universitari sui fondamenti della nostra Repubblica, sulla autonomia sarda e sul ruolo degli Enti locali.

Da subito i giovani saranno resi operativi attraverso laboratori, forum, stage e visite guidate. «La domanda che arriva dai giovani è una domanda di politica, di essere formati alla politica e all’Amministrazione - ha detto Mario Bruno - e allora dobbiamo cogliere questa domanda, con una scuola che parte dai fondamenti della nostra Costituzione». Il primo incontro ufficiale è per il 7 aprile all’Auditorium del Liceo Scientifico con Carla Bassu, docente di Diritto Costituzionale dell’Università di Sassari.

