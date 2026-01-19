Nessun pericolo elevato a Sassari per le condizioni meteo ma serve in ogni caso attenzione. Il vento e la pioggia che stanno affliggendo altre parti dell’isola sono, al momento, presenti non in maniera preoccupante in città.

Tuttavia il Comune, attraverso il sindaco Giuseppe Mascia, ha istituito il Coc (Centro operativo comunale) per coordinare eventuali interventi di emergenza e ha firmato un’ordinanza con alcune prescrizioni e raccomandazioni.

Si è deciso di tenere chiusi al pubblico, fino alle 24 del 20 gennaio, (salvo proroghe o cessazione anticipata dello stato di allerta) i parchi e giardini comunali recintati oltre ai cimiteri, per cui comunque si assicura il ricevimento delle salme e le operazioni strettamente indifferibili di inumazione e tumulazione, sotto sorveglianza tecnica.

Vietato poi l’accesso alle aree verdi pubbliche non recintate. Il Comune consiglia di valutare, nel caso di cantieri edili in corso sul territorio di Sassari, la sospensione delle lavorazioni in quota e l'utilizzo di mezzi di sollevamento (gru, autogru, piattaforme elevatrici) in funzione dell'effettiva intensità delle raffiche di vento rilevate in sito.

Si chiede di assicurare la stabilità di ponteggi, recinzioni di cantiere, teloni e ogni altro materiale stoccato che possa essere disperso o ribaltato dall'azione del vento; sarà inoltre importante verificare l'efficacia dei sistemi di ancoraggio e porre i mezzi di sollevamento in posizione di sicurezza (braccio in bandiera o configurazione di riposo prevista dai manuali d'uso). Il Comune, con la protezione civile e la polizia locale, sta monitorando la situazione.

