Disagi e lamentele nell'Hub vaccinale del Mariotti da quando gli orari di servizio sono stati ridotti, con la chiusura degli slot pomeridiani. I volontari della Protezione Civile riferiscono di lunghe ore di attesa, malori per il troppo caldo e, in qualche caso, rinunce alla seconda dose di vaccinazione. Il problema è che per garantire le ferie estive del personale sanitario l'azienda ha dovuto ridurre gli orari di apertura del centro vaccinale di Alghero, concentrando tutti gli appuntamenti al mattino. Molti utenti, però, non sono stati avvisati della novità e si sono ritrovati davanti alla porta chiusa dell'Hub.

Persino domenica scorsa alcuni residenti dei paesi vicini si sono recati al Mariotti, con il foglio di prenotazione ottenuto un mese prima, scoprendo la brutta sorpresa. I volontari della Protezione Civile hanno chiesto un incontro con il sindaco Mario Conoci per metterlo al corrente delle criticità.

Un'altra immagine dell'hub vaccinale (foto Fiori)

"L'Hub di Alghero ha sempre lavorato bene con 700 vaccinazioni al giorno - spiega Pier Davide Secchi - ma adesso la situazione è precipitata. Bisogna correre ai ripari, per garantire un servizio migliore e evitare soprattutto che tante persone rinuncino al vaccino". “Anche noi volontari - prosegue - non possiamo più far fronte alle emergenze che si vengono a creare, tra malori e svenimenti a causa delle alte temperature".

Il primo cittadino, da parte sua, ha chiesto di avere pazienza e di non perdere di vista l'obiettivo, che è quello di portare avanti la campagna vaccinale. "Forse il sistema informatico delle prenotazioni non sta lavorando al meglio - ammette Conoci - ma siamo tutti impegnati per uno scopo comune, cioè quello di proseguire con le vaccinazioni, anche se questo comporta qualche ora di attesa in più".

