Un live raffinato e coinvolgente quello che promette la cantautrice Patrizia Cirulli giovedì 14 dicembre alle 20.30 al Teatro Civico Gavino Ballero di Alghero. L’artista milanese presenterà il suo ultimo lavoro in studio “Fantasia- Le poesie di Eduardo in musica”(Squilibri), album arrivato nella cinquina finale del prestigioso Premio Tenco.

Ad accompagnare la cantautrice sul palco Marcello Peghin (chitarre), Maria Vicentini (viola, violino, bandolim), Salvatore Maltana (contrabbasso), Paolo Zuddas (percussioni) e Mauro Palmas (liuto cantabile); un ensemble prestigioso di musicisti (gli stessi che hanno preso parte alla registrazione dell’album), capace di mescolare umori antichi e attitudine contemporanea. «Finalmente torno in concerto nella mia amata Alghero, città che frequento da anni e a cui sono molto legata», racconta Patrizia Cirulli. «Questo mio lavoro sulle poesie di Eduardo De Filippo, che ho musicato in forma di canzone, ha riscontrato ottimi consensi sia di pubblico che di critica; lo abbiamo portato in concerto in vari teatri, dalla Lombardia alla Sicilia, passando ovviamente da Napoli. L'album è arrivato in finale alle Targhe Tenco (miglior album in dialetto) e il direttivo del Tenco mi ha invitato al Premio Tenco alla fine di ottobre per presentare questo lavoro su Eduardo», fa sapere l’artista.

L’ingresso al Teatro Civico è gratuito su prenotazione rivolgendosi all’Ufficio di Informazioni Turistiche in via Cagliari 2 (apertura al pubblico negli orari 9.00/13.00-15.00/18.00)







