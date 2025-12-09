Rendere i quartieri più resilienti ai cambiamenti climatici partendo dal basso, coinvolgendo cittadini, istituzioni e imprese. È l’obiettivo di Adaptwise, progetto finanziato dal Programma Europeo Interreg IT-FR Marittimo 2021-2027, che sperimenta nuovi modelli di adattamento locale agli effetti sempre più evidenti del clima che cambia: allagamenti urbani, periodi di siccità e ondate di calore.

Ad Alghero l’area pilota scelta è il quartiere della Pietraia, dove si intende promuovere una cultura condivisa dell’adattamento climatico, capace di rispondere in modo concreto a fenomeni come le piogge improvvise e intense o le isole di calore urbane. Per rafforzare il percorso partecipativo, mercoledì 10 dicembre è in programma un incontro pubblico presso i locali dell’Istituto Professionale Don Minzoni, in via Luigi Nono.

L’iniziativa è rivolta alle famiglie e agli abitanti del quartiere: mentre Annalisa Masala condurrà un laboratorio ispirato a Bruno Munari dedicato ai bambini, gli adulti saranno coinvolti in un confronto su desideri, bisogni e proposte per rendere più sicuri e vivibili i quartieri della Pietraia e del Lido. Un’occasione per contribuire direttamente alla costruzione di soluzioni condivise, mettendo l’adattamento climatico al centro della comunità come un bene comune da tutelare e valorizzare.

