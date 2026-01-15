Il Centro di Medicina sportiva dell’ospedale Marino di Alghero è a rischio chiusura e una ventina di associazioni sportive del territorio sono in allarme. «Un danno grave per atleti e famiglie», spiegano i dirigenti del mondo sportivo, esprimendo profonda preoccupazione per la situazione ormai critica del Centro di Medicina sportiva, servizio pubblico essenziale che per anni ha garantito prestazioni sanitarie fondamentali a migliaia di atleti del territorio. «Ad oggi, il servizio di medicina sportiva risulta di fatto non operativo, a causa di gravi e note carenze di personale, che erano prevedibili e più volte segnalate alle istituzioni competenti».

Dal primo febbraio il medico di riferimento, dottor Patta, andrà in pensione senza sostituti. Ma non solo. «La recente interruzione del servizio cardiologico, a seguito di una proposta contrattuale temporanea e insufficiente, rende impossibile la piena operatività del Centro», avvisano dalle società sportive.

Il Centro di Medicina sportiva di Alghero garantiva mediamente circa 8.000 prestazioni sanitarie annue a favore di atleti provenienti dalla città e dall’intero hinterland. La sua chiusura obbligherebbe le famiglie a rivolgersi esclusivamente a strutture private, con una spesa media stimata in 60 euro a persona, per un costo complessivo che potrebbe superare 480.000 euro, aggravando ulteriormente il bilancio di centinaia di nuclei familiari. «Riteniamo inaccettabile che la mancanza di programmazione e di volontà politica stia mettendo a rischio un servizio pubblico strategico, creando incertezza, disagi e disuguaglianze nell’accesso alla pratica sportiva, soprattutto tra i giovani», prosegue la nota. Ora si chiede il ripristino immediato della piena operatività del servizio, l’assegnazione di personale adeguato e un piano strutturato e duraturo che garantisca la continuità del servizio nel tempo.

«Le associazione sportive del territorio resteranno vigili e continueranno a tutelare il diritto alla salute e allo sport degli atleti e delle famiglie del territorio». Poi l’elenco dei firmatari: A.S.D. Pallacanestro Alghero, Mercede Basket, Coral Basket, ASD Alghero Bike, Asd Polisportiva Sottorete, Catalana Baseball Alghero, ASD Mercede Basket, Gyninfinity Alghero, ASD Kickboxing Alghero, EPS Pgs Nord Sardegna, APD Pgs Sport, APD sport Travel & more, ASD Sporting Sa Segada, ASD Audax Algherese 1976, ASD Acqua sport Alghero, ASD Tigri Baseball, Asd Roman CR, APS Espai Alguer Maria Pia, SSD Nettuno Alghero.





