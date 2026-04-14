Il Comune di Alghero punta sul rilancio del quartiere Sant’Agostino con un progetto di rigenerazione urbana.

Ieri l’incontro con il sindaco Raimondo Cacciotto, gli assessori Corbia e Marinaro, i tecnici del Comune, i progettisti del masterplan con l’obiettivo di avviare un'azione di trasformazione complessa e articolata del rione.

Nell’incontro nella sala conferenze della parrocchia Santissimo Nome di Gesù, i residenti hanno dialogato con l’amministrazione per condividere i contenuti dell’intervento che cambierà il volto del nucleo storico delle case di edilizia popolare.

«Il rilancio dei nostri quartieri è un obiettivo che intendiamo raggiungere con impegno, come previsto dal programma di mandato – ha detto il sindaco Raimondo Cacciotto – le nostre politiche urbanistiche sono improntate alla rigenerazione dell’esistente. Sant’Agostino merita particolare attenzione e vogliamo dare nuovo slancio al quartiere, iniziando dalla partecipazione dei cittadini alle scelte sul futuro, migliorando gli spazi collettivi con aree verdi, arredi urbani e parcheggi, favorendo la socialità e l’inclusione».

Le caratteristiche storiche e insediative hanno reso sin da subito necessario un approccio esteso a tutto il comparto che ha visto la predisposizione di un Masterplan che individuava le linee di indirizzo generali mirate sui vuoti urbani, sul verde, sui servizi, sugli spazi viabilistici, sulla circolazione, sui percorsi, sulle aree gioco, sulle connessioni con gli ambiti limitrofi, incluso lo spazio antistante la chiesa di Sant’Agostino nuovo, nell’intento di creare spazi maggiormente fruibili e funzionali al quartiere.

Data la complessità, il progetto è suddiviso in quattro Lotti funzionali. Il primo prevede i “Lavori di riqualificazione e rigenerazione urbana del Largo Nunzio Costantino”; il secondo un “Intervento slargo fronte chiesa Sant’Agostino – via Carrabuffas”; terzo lotto “Intervento Parco urbano Largo Guillot”; 4 lotto “Intervento riordino viabilità, aree parcheggi, aree pedonali e alberature Largo Era, Largo Ballero e Largo Costantino”.

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