Ad Alghero il progetto di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità comunale sta entrando nel vivo del procedimento con il passaggio del Dip (Documento di Indirizzo alla Progettazione) approvato giovedì dalla Giunta del sindaco Raimondo Cacciotto.

Già avviato in una prima tranche con la rimessa a nuovo della sede stradale e con l’ottimizzazione dei parcheggi in viale Primo Maggio, il programma di asfaltature si concretizza con la progettazione dettagliata e con la ricerca e messa a disposizione di risorse. Disponibili fondi di bilancio per 710 mila euro provenienti dalla variazione di bilancio del 9 maggio scorso, ma l’amministrazione intende raddoppiare i finanziamenti con la partecipazione al bando regionale della Ras – Assessorato Lavori Pubblici – sulla viabilità locale per ulteriori 700 mila euro.

Le risorse finanziarie necessarie alla messa in cantiere del progetto del Settore Opere Pubbliche presentato in giunta dall’Assessore Francesco Marinaro, ammonterebbero così a 1,4 milioni di euro.

Nel progetto esecutivo in via di definizione da parte degli uffici, redatto in un'unica fase (Piano di Fattibilità Tecnico Economica e progetto esecutivo) saranno contenute le previsioni di intervento dettagliate sulle ramificazioni urbane ed extraurbane ricomprese nell’ambito comunale sulle quali attuare i lavori di riqualificazione del manto stradale.

«L'esigenza dell'amministrazione - fa sapere l’assessore Marinaro – è quella di una riqualificazione generale e di essa in sicurezza di gran parte degli assi primari e secondari. La priorità è concentrata per interventi manutentivi in segmenti in cui le strade riscontrano particolari degradi dovuti ala presenza di buche avvallamenti o cedimenti».

I tempi di attuazione sono scanditi dalle previsioni che fissano l’approvazione del progetto esecutivo per metà settembre, la procedura negoziata e l’aggiudicazione dei lavori per dicembre e l’esecuzione delle opere da concludersi entro luglio 2026. Tra le lavorazioni previste, oltre alla realizzazione dei nuovi manti d’usura, l’implementazione e adeguamento, ove necessario, del sistema di smaltimento delle acque meteoriche e interventi sulla pavimentazione dei percorsi pedonali (marciapiedi, attraversamenti pedonali ) volti all’abbattimento delle barriere architettoniche.

