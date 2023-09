Prova a comprare una Mini Cooper su Facebook ma lo truffano. Il singolare episodio risale al 30 settembre 2020, una vicenda che, finita a processo, ha visto ieri in tribunale la giudice Elena Barmina condannare un algherese a 8 mesi, accusato, oltre che di truffa, anche di recidiva specifica.

Questi, difeso dall'avvocato Danilo Mattana, mise in vendita tre anni fa sul social l'autovettura, che probabilmente non possedeva, e, dopo aver raggiunto l'accordo telefonico con un acquirente siciliano, si fece inviare un bonifico bancario da 6mila euro.

Una somma intestata a un'altra persona, assistita dalla legale Valeria Testoni, invece andata assolta. Ma al compratore non arrivarono né la macchina né i documenti per formalizzare il passaggio di proprietà. Da qui la denuncia e il procedimento penale conclusosi ieri, la pm era Ilaria Achenza, e le cui motivazioni arriveranno in 90 giorni.

© Riproduzione riservata