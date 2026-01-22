Tre appuntamenti che rendono omaggio a Dmitrij Šostakovič, uno dei compositori più intensi e significativi del Novecento, nel cinquantesimo anniversario della sua scomparsa. Sabato al Teatro Verdi di Sassari con inizio alle 20.30 prende il via la stagione concertistica "Agorà Dinamiche" che quest'anno dedica un sentito ricordo a Francesco Abis, socio fondatore e straordinario violoncellista, la cui eredità artistica e umana continua a rappresentare un punto di riferimento per l’associazione.

A inaugurare il trittico è il Quartetto Indaco, quartetto d’archi vincitore del primo premio all’Osaka International Chamber Music Competition 2023, protagonista di un intenso omaggio a Šostakovič.

Il 29 gennaio, alla Sala Sassu del Conservatorio “L. Canepa”, con inizio alle 19, il Duo Corallo, formato da Daniele Fiori al violoncello e Juliette Aridon-Kociołek al pianoforte renderà omaggio a Francesco Abis. Il 30 gennaio, sempre alla Sala Sassu e sempre alle 19, il concerto conclusivo del Concorso Violoncellistico “Francesco Abis”, nato con l’obiettivo di sostenere giovani talenti e professionisti under 35.

La stagione è realizzata in collaborazione con la Cooperativa Teatro e/o Musica di Sassari.

