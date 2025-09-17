Sabato 20 settembre, dalle ore 17, il campo sportivo comunale Chicchito Chessa, a Bonorva, celebrerà i valori sportivi, la passione e l’impegno con il Memorial Lucio Diana, presidente della Polisportiva Bonorva ed ex farmacista scomparso nel 2020 all’età di 79 anni. Una figura sportiva indimenticabile della storia del calcio che verrà celebrata anche per la sua grande umanità, insieme a tanti amici, tifosi e calciatori che hanno onorato i colori biancorossi tra gli anni ’70 e ’90. Per l’occasione si disputerà una partita tra le vecchie glorie del Bonorva, un momento di sport e condivisione per rendere omaggio a chi ha rappresentato con dedizione e amore i valori più autentici della società di calcio. Lucio Diana divenne presidente della squadra negli anni ’70 per poi riprendere la guida della Polisportiva dal 1982 e fino al 1997. Durante la sua presidenza la squadra ottenne ben quattro promozioni, con risultati ottimo nei campionati che si sono disputati. L’iniziativa è promossa dal Comune di Bonorva.

