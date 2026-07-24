Il Museo della Tonnara di Stintino conclude il nuovo ciclo di appuntamenti dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale, con un programma che intreccia divulgazione scientifica, arte contemporanea e cinema.

Dal 23 al 26 luglio, il museo propone al pubblico tre occasioni di incontro e approfondimento, confermandosi uno spazio aperto al dialogo tra memoria, creatività e territorio. Sabato 25 luglio alle ore 20 sarà inaugurata la mostra "Ric(H)iamo della Fotografia" di Silvia Gua, inserita nella rassegna Fili.

L'esposizione propone un originale dialogo tra fotografia e ricamo: fili di cotone e seta attraversano la superficie fotografica mettendo in risalto dettagli, creando nuovi percorsi visivi e trasformando l'immagine in una narrazione che intreccia memoria, tradizione artigianale e ricerca artistica contemporanea.

Domenica 26 luglio alle ore il museo ospiterà la rassegna Visioni Sarde, iniziativa dedicata alla valorizzazione del cinema contemporaneo prodotto nell'isola. In programma quattro cortometraggi che raccontano la Sardegna attraverso linguaggi differenti: Ajò West! di Sara Corbioli, Brigas di Lorenzo Spinelli, Mamma di Matteo Martinez, Su cane est su miu di Salvatore Mereu. Gli eventi sono organizzati dalla Cooperativa Comes , in collaborazione con il Comune di Stintino e la Cineteca di Bologna, la Fondazione Sardegna Film Commission, con la partecipazione della Fasi (Federazione delle Associazioni Sarde in Italia) e della Federazione dei Circoli Sardi in Germania.

© Riproduzione riservata