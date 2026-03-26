I licei Azuni di Sassari e “Dettori” di Tempio occupano il podio della seconda edizione del consorso letterario “Dies Dantis”. Lo studente Lorenzo Satta, della 4^A del Liceo Azuni di Sassari, si è aggiudicato il primo premio di 1000 Euro. Elias Addis, della classe 4^A del Liceo Dettori di Tempio, è risultato il vincitore del secondo premio di 500 Euro, mentre le studentesse Maria Nieddu e Eleonora Amelia Stacca, rispettivamente delle classi 4^C e 3^C del Liceo Azuni di Sassari, si sono aggiudicate il terzo premio di 250 Euro.

Il concorso è stato promosso dall’associazione “Centro di Ricerche Filosofiche, Letterarie e di Scienze Umane” di Sassari, nell’ambito delle attività previste per il Festival Internazionale per la Promozione del Libro e della lettura “Un’Isola in Rete”, e dal Liceo Azuni di Sassari, capofila delle scuole coinvolte, con referenti la professoressa Rosalia Cadoni e il professor Andrea Masala, docenti di Italiano dell’istituto.

L’evento, presentato dal dottor Federico Piras, presidente del “Centro di Ricerche Filosofiche, Letterarie e di Scienze Umane”, è stato finanziato dalla Regione Sardegna, dal Comune di Sassari, dalla Fondazione di Sardegna e dalla Camera di Commercio di Sassari.

La cerimonia di premiazione si è tenuta presso l’Ex Ma.Ter di via Zanfarino a Sassari, in occasione del “Dantedì”, giornata nazionale di celebrazione della figura e dell’opera di Dante Alighieri.

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