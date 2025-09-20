Nasce a stretto contatto con la natura e con lo scopo di includere persone in difficoltà, il progetto dal titolo “Agri Sociale Sos Coros” con capofila la Fattoria sociale S’Incantu di Putifigari, una iniziativa lungimirante, finanziata da Agris Sardegna, orientata alla promozione di una agricoltura consapevole, sostenibile e inclusiva, capace di coinvolgere soggetti che spesso trovano ostacoli nell'accesso al mondo del lavoro.

L’obiettivo è promuovere l'integrazione di persone svantaggiate nel mondo del lavoro attraverso attività agricole, offrendo opportunità di reinserimento sociale e lavorativo a soggetti in condizioni di difficoltà, collaborando con istituzioni e il terzo settore per fornire servizi educativi e assistenziali.

Un progetto che parte da un comune fortemente votato al sociale come Putifigari, coerente con le politiche di promozione della parità di genere promosse dall'Unione. Per queste ragioni, con la delibera del 18 settembre, l'Ente sarà coinvolto nella costituzione della Ats- Associazione temporanea di scopo come partner.

