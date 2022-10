L’interrogatorio di convalida dell’arresto dei due presunti responsabili della brutale aggressione a Walter Moro, l’algherese di 35 anni preso a martellate e raggiunto da colpi d’arma da fuoco in pieno volto sabato pomeriggio, avverrà il 2 novembre alle 8.30 al Tribunale di Sassari.

Gianluca Vacca, 30 anni e Massimiliano Pilo di 41, rinchiusi nel carcere di Bancali da domenica, saranno scortati di primo mattino per il colloquio con il gip Sergio De Luca.

Con loro ci sarà l’avvocato di fiducia, Danilo Mattana. Il reato contestato è tentato omicidio.

L’episodio risale a sabato pomeriggio quando due uomini in scooter avevano aggredito Walter Moro in via XX Settembre. Da una pistola di piccolo calibro un proiettile aveva raggiunto il viso della vittima. Era spuntato anche un martello.

Walter Moro era stato soccorso da un’ambulanza del 118. Non è in pericolo di vita.

© Riproduzione riservata