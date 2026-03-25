Seduta del Consiglio comunale annullata martedì a Villa Maria Pia, in segno di cordoglio per la scomparsa dell’avvocato ed ex assessore Giulio Spanu, venuto a mancare all’età di 84 anni.

La decisione è stata assunta dal presidente dell’Assemblea Mimmo Pirisi, in accordo con i capigruppo di maggioranza e minoranza, rinviando alla prossima convocazione l’esame dei punti all’ordine del giorno. I funerali si sono svolti oggi nella Cattedrale di Santa Maria, dove la città ha reso l’ultimo saluto a una figura che ha segnato la vita politica e civile algherese.

A ricordarlo è stato il sindaco Raimondo Cacciotto. «Giulio Spanu era una di quelle figure con cui è sempre stato un piacere confrontarsi. Conoscevo bene lui e la sua famiglia». Avvocato, esponente della Democrazia Cristiana, Spanu è stato consigliere comunale dal 1983 al 1993 e assessore ai Lavori pubblici dal 1989 al 1993. Nel 2002 si era candidato alla carica di sindaco con il Partito Sardo d’Azione.

Nel ricordo del primo cittadino emerge anche il suo profilo umano e sportivo. «Ricordo la sua rettitudine, il profondo rispetto delle istituzioni e la tenacia nel sostenere le proprie idee, anche con spirito critico. A testa alta, come era suo costume».

Spanu fu anche atleta di rilievo: nel 1964, a Catania, conquistò il titolo italiano universitario nei 400 metri piani, vestendo la maglia della nazionale.

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