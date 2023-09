Lutto nel mondo della scuola. È morto il professor Franco Fracchia, 71 anni, originario di Milano ma residente in Sardegna, per anni dirigente scolastico all’Istituto superiore “Mario Paglietti” di Porto Torres. Era affetto da Sla, Sclerosi laterale amiotrofica, una malattia degenerativa che non gli ha lasciato scampo.

Presente tra gli studenti dal 1976, quando fu incaricato docente temporaneo di scienze di base, matematica, fisica e laboratorio, dal 1994 assunse per la prima volta il ruolo di preside con incarico annuale, prima presso l’Istituto tecnico Nautico “M. Paglietti” di Porto Torres e successivamente presso l’Istituto superiore “E. Fermi” di Ozieri. Dal 2004 ha rivestito l’incarico di dirigente scolastico a tempo indeterminato all’Istituto “Paglietti”, divenuto unico complesso (Liceo scientifico, linguistico e sportivo, Professionali e Nautico di Porto Torres e Liceo scientifico e linguistico di Castelsardo). Si era congedato dal lungo periodo di servizio nel settembre del 2015.

Uomo di cultura, nei giorni prima della sua pensione aveva dichiarato: «Formulo l’auspicio che la scuola possa continuare ad essere un luogo privilegiato dove i ragazzi, attraverso la cultura, la conoscenza e lo stare insieme possano comprendere l'importanza dello star bene con se stessi e con la propria comunità. Un luogo in cui collaborare all'educazione dei giovani di domani».

© Riproduzione riservata