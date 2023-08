«Già dall'inizio del nostro mandato amministrativo, abbiamo pensato di dedicare particolare attenzione alla pulizia e al decoro urbano. Proprio in questi giorni, dopo un sopralluogo effettuato in alcune vie e spazi pubblici, abbiamo potuto constatare che sono stati abbandonati rifiuti ed ingombranti di ogni genere, molti dei quali sono stati posizionati nelle vicinanze di case disabitate. Ci chiediamo come sia possibile che, nonostante il servizio di Rsu venga svolto direttamente con il sistema porta a porta, ci si debba assistere all'abbandono indiscriminato dei rifiuti».

Lo ha dichiarato il sindaco di Burgos, Leonardo Tilocca, dopo l'abbandono indiscriminato di rifiuti nel paese del Goceano. Da qui il suo appello: «Speriamo che a seguito di quest'ultimo intervento di pulizia, non si debba più ricorrere al ritiro di rifiuti abbandonati sia all'interno e tanto meno all'esterno del centro abitato. Cerchiamo di contribuire a mantenere pulite, ordinate ed accoglienti le nostre comunità. La bellezza e la pulizia di un paese è anche condizionata dai nostri comportamenti. Facciamo in modo che ognuno di noi, contribuisca positivamente a fare la sua parte».

