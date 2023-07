Proseguono le attività della biblioteca comunale di Tula gestita dal Gruppo Ali di Cagliari. Venerdì 21 luglio, a partire dalle 19, presso l'auditorium comunale, sarà presentato il libro "Due Vite. Backpaper e bipolare" di Daniela Dessena.

All'evento, promosso in sinergia con il comune, prenderà parte anche Antonella Cherchi.

«La vita di Daniela è un mix di emozioni e avventure: un carattere forte, i viaggi in giro per il mondo con soltanto uno zaino sulle spalle, mille lavori per guadagnare il necessario per raggiungere la prossima meta, tanti amici per ogni Paese visitato - si legge nella presentazione dell'opera -. Poi la diagnosi: disturbo bipolare. Tutte le certezze sembrano crollare, iniziano la depressione, gli sbalzi di umore, l'andirivieni incessante tra ospedali e uffici per sbrigare le pratiche burocratiche. La sua stessa identità si frammenta, il bandolo della matassa sembra ormai perduto. Una storia dura, autentica, capace di mostrare il volto più umano e sofferente del disturbo bipolare, verso la riconquista della propria autonomia e identità».

