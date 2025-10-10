Il comune di Tissi è pronto ad ospitare la terza edizione di “Note di Cagnulari”, il festival enogastronomico che sa di tradizione, che celebra il vino locale, la cucina e l’identità del paese. L’appuntamento è per il 25 e il 26 ottobre presso la ExMà per due giornate di festa, gusto e musica nel cuore di Tissi. Ospite speciale sarà lo chef Luca Pappagallo che si esibirà in uno show cooking accompagnato dalla sua passione per i sapori autentici. Oltre ai piatti tipici, la musica dal vivo e gli spettacoli, l’evento offrirà al pubblico le degustazioni di Cagnulari e dei vini locali. In programma anche i laboratori e le attività per grandi e piccini, momenti di intrattenimento per tutti all’insegna del divertimento. Il Festival a un'esplosione organolettica di profumi della terra, un’esperienza da vivere all'interno della suggestiva location dell’ExMà, uno spazio che bene si presta a questo tipo di iniziative. La manifestazione organizzata dal Comune di Tissi si svolge in collaborazione con l’associazione Binzas, Pro Loco di Tissi e con il sostegno della Fondazione Sardegna.

