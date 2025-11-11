L’ambulatorio medico di via Spina Santa a Tissi torna operativo, dopo anni di inattività, grazie a un intervento di risanamento e adeguamento strutturale del valore di 112.000 euro, finanziato dall’Asl. L’edificio, storicamente destinato all’assistenza sanitaria di base, versava in condizioni critiche: infiltrazioni d’acqua avevano compromesso la sala d’attesa, il bagno adiacente e la sala visite, causando il distacco degli intonaci e rendendo l’ambiente poco salubre.

La riapertura rappresenta un passo importante per la comunità, che potrà nuovamente contare su un presidio sanitario di prossimità. Al momento, l’ambulatorio ospiterà la pediatra Martina Piras, presente ogni martedì dalle 9 alle 12. In accordo con l’Asl, è previsto l’ampliamento dei servizi nelle prossime settimane, con l’inserimento di ulteriori figure specialistiche.

«In questo ambulatorio siamo cresciuti – ha dichiarato il sindaco Gian Maria Budroni – e, dopo diversi anni di inutilizzo, riusciamo finalmente a riattivarlo, fornendo servizi di medicina sul territorio».

Il progetto punta a realizzare un modello sanitario basato sulla prossimità, rendendo l’ambulatorio il primo nodo della rete territoriale e la porta d’ingresso ai servizi per il cittadino. L’obiettivo è offrire diagnosi e trattamenti di base direttamente in loco, riducendo la necessità di spostamenti verso strutture centrali.

«Per la nostra comunità questo ambulatorio rappresenta molto più di un semplice presidio sanitario: è un luogo simbolico, familiare, che ha accompagnato intere generazioni – ha aggiunto Budroni – Vederlo tornare operativo, rinnovato e potenziato, è motivo di grande soddisfazione. Grazie alla collaborazione con l’Asl, stiamo lavorando per ampliare l’offerta dei servizi, coinvolgendo altri specialisti e attivando percorsi di prevenzione e screening. È un primo passo verso una sanità più vicina alle persone, più umana e più efficiente. Questo è il modello che vogliamo portare avanti per il futuro del nostro territorio».

