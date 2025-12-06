Cuore pulsante dell’Anglona, Perfugas propone un ricco calendario di eventi mettendo al centro la comunità, coinvolgendo enti, associazioni, comitati e cittadini, in un vasto cartellone di appuntamenti natalizi. Il Comune, con il patrocinio della Regione Sardegna, e la collaborazione con il Centro commerciale naturale, Sbangl, Protezione civile, Balar e Coro Matteo Peru, ospiterà incontri letterari, musical, serate jazz, e momenti tipicamente natalizi, che coinvolgeranno tutti e tutte le età. Si inizia domani 6 dicembre in piazza Mannualle 930 con l'inaugurazione dei Mercatini di Natale. Il weekend si chiude con la serata “Ammentende Maurilio” al Centro congressi, domenica 7 dicembre alle 18. Il classico e immancabile albero di Natale illuminerà il centro perfughese giovedì 11 dicembre, un momento tanto atteso dai più piccoli chescalda l’atmosfera natalizia. Il venerdì 12 è tutto dedicato alla letteratura: in Biblioteca verrà presentato il libro “Il principe Rosa”. Uno dei momenti tanto attesi dai più piccoli è il Villaggio di Babbo Natale che verrà inaugurato il 21 dicembre. Ma prima, la settimana sarà arricchita di appuntamenti letterari: lunedì 15 dicembre in biblioteca alle 15.30 si terranno i Laboratori di Natale a cura di Chiara Murru e alle 18 il M.A.P. Museo archeologico, ospiterà la presentazione del libro “I principi d’Aragona”. Venerdì 19 invece sempre al M.A.P. si terrà la premiazione dell’Anglona Photo Contest. La settimana di Natale, è tutta dedicata alla musica: lunedì 22 dicembre è la volta del Gospel con “Gospel Spirit USA” mentre subito dopo Santo Stefano, il 28 dicembre al Centro Congressi alle 19 si terrà la serata jazz "Wintervibes of Sardinia". Il 2025 saluterà il nuovo anno con l’appuntamento immancabile dei Cori della comunità di Perfugas nella Chiesa Santa Croce martedì 30 dicembre con inizio alle 18.30. Soddisfatto il sindaco Giovanni Filiziu: «Anche quest’anno il nostro comune cercherà di coinvolgere la cittadinanza, in un profondo e sereno clima natalizio. Sono numerosi gli appuntamenti in programma, pensati per tutte le età; siamo convinti che l’unico modo per vivere appieno il Natale sia coinvolgere i cittadini in piccoli grandi momenti di festa di comunità”. Dello stesso avviso l’assessora Sofia Maxia:“Siamo felici che anche quest’anno, grazie al grande lavoro di squadra che viene svolto durante i dodici mesi, abbiamo organizzato tutti gli eventi natalizi. Un doveroso ringraziamento va alle associazioni che collaborano con noi, ma soprattutto ringrazio Don Gabriele e Sbangl (Sistema Bibliotecario) nella figura di Sonia Farris, che ci ospitano per permettere lo svolgersi delle attività. Ci auguriamo che tutta la popolazione partecipi per un Natale indimenticabile».

