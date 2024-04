Prosegue l’implementazione del Piano Asfalti che punta progressivamente ad intervenire su tutte le vie di Sorso. Questa volta a partire da lunedì 22 aprile, i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità stradale urbana cittadina si sposteranno in 3 nuovi rioni, che saranno sottoposti contestualmente a specifica disciplina della circolazione stradale.

Gli interventi riguarderanno nel dettaglio la Zona 1 che comprende via Virdis, via Germania, via Francia, via Olanda, via Belgio,via Gran Bretagna, via Lussemburgo. Nella Zona 2 sono indicate via E. Lussu, via Fancello, via Angioy, via Satta, via Deledda, via Vespucci; zona 3 - via Foscolo, via Alfieri, via Manzoni, via Dante, via Pascoli, via Leopardi, via Ariosto, via Petrarca, via Carducci, via D’Annunzio, via Tasso.

Come per le altre aree della città già completate precedentemente, si prevede la fresatura e il rifacimento del manto bituminoso stradale, il riporto in quota dei pozzetti stradali, la sostituzione delle griglie deteriorate di raccolta delle acque meteoriche e il rifacimento della segnaletica orizzontale. Per rendere possibili i lavori in piena sicurezza, con apposita ordinanza è stato disposto che a partite dal 22 aprile e sino a fine lavori, dalle ore 8 alle ore 18, nelle vie indicate e progressivamente interessate dai lavori, sarà istituito il divieto di sosta temporaneo con eventuale chiusura parziale o totale.

