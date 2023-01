L'assessorato ai servizi sociali del comune di Sennori ha deciso di riattivare un un corso di Primo Soccorso Pediatrico e manovre di disostruzione destinato a genitori, nonni e a chi si occupa della gestione di bambini dalla nascita fino all'adolescenza, in programma il 28 e 29 gennaio presso il centro culturale in via Farina 32.

Il corso sarà suddiviso in 4 turni. Due il sabato: uno la mattina dalle 9 alle 12 e uno il pomeriggio dalle 14:30 alle 17:30. La domenica si procederà con gli stessi orari.

«Si tratta di un vero e proprio percorso in cui capire davvero come proteggere i più piccoli - sottolineano dal comune di Sennori -. Si imparerà tutto su sicurezza e prevenzione. I nostri bimbi meritano di essere protetti, e il miglior modo per affrontare un incidente è prevenirlo».

Il corso è aperto a tutti con priorità per gli abitanti di Sennori. Il costo è di 20 euro a persona. Al termine verrà consegnato un attestato di partecipazione.

