Assenza improvvisa del medico di medicina generale in servizio a Sedini. Il Distretto di Sassari si trova ad affrontare il problema per cause non programmabili. Da domani il medico Salvatore Serra, con incarico di medicina generale nell’ambulatorio a Sedini, sarà assente.

In attesa della nomina di un sostituto e dell’apertura dell’Ascot, in programma dalla prossima settimana, per le visite indifferibili, i suoi pazienti, potranno rivolgersi agli altri medici dell’ambito e, nel fine settimana, al Servizio di continuità assistenziale (Guardia medica).

Attualmente i medici in servizio nell’ambito 1.5 del Distretto di Sassari sono Fabio Finà, in servizio presso l’ambulatorio a Perfugas in via Pertini, cell. 3336824879, nelle giornate di lunedì e martedì, dalle ore 16 alle 18; mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 10 alle 12; il medico Gian Quirico Piana - ambulatorio a Perfugas in via Pertini, cell. 3664096340, il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10 alle 12; martedì e giovedì, dalle ore 16 alle 18 e Franca Tina Scanu - ambulatorio a Chiaramonti in via Matteotti, cell. 3931201962, il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9 alle 12; martedì e giovedì, dalle ore 16 alle 19.

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