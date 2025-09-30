Istituito appena sei anni fa, il Difensore Civico Regionale è un organo amministrativo che ha il compito di garantire i cittadini da possibili abusi delle amministrazioni regionali. Domani alle 18 la sala convegni della Costituente per Sassari, in viale Umberto 122 ospita un convegno aperto a tutti.

Protagonista Marco Enrico, che dal 2023 ricopre l'incarico di Difensore Civico Regionale per la Sardegna. Durante l'incontro verranno approfonditi compiti e incarichi del ruolo e soprattutto verrà spiegato come ci si può rivolgere al Difendore Civico Regionale e di quali poteri dispone.

Venerdì invece, sempre nella sede della Costituente per Sassari, con inizio alle 18 si parlerà della Gestione dell'ansia, con Sabrina Bellu, counselor umanistico integrato, e Antonello Colledanchise, psicoterapeuta.

