“Vengo da Napoli, dove ancora tanti bambini giocano in strada, e so bene come per alcune famiglie sia complicato trovare i soldi per l’acquisto di materiale per fare sport”: l'attaccante della Torres Francesco Ruocco è uno dei testimonial dell'iniziativa “RiGiochiamo!” lanciata a Sassari dall'Associazione Memoria Storia Torresina e la Biblioteca dello Sport. “Sono felice di poter dare un piccolo contributo – aggiunge -, mi fa piacere pensare che qualche ragazzino potrà giocare indossando i miei pantaloncini”.

Anche la Dinamo Basket e la Raimond Handball hanno aderito alla raccolta di attrezzatura sportiva per le famiglie in difficoltà. Oltre ai calzoncini di Ruocco, i guantoni del portiere Garau, la tuta dei cestisti della Dinamo e le divise da gioco della Raimond. Nuovi o usati non importa, così come l'invito a donare palloni e abbigliamento sportivo di qualsiasi taglia è rivolto non solo ai professionisti, ma anche ai dilettanti e agli amatori che magari non fanno più sport e hanno lasciato calzoncini e magliette negli armadi.

La sede della Biblioteca di via Turritana 76b sarà il punto di raccolta e di consegna per tutto il mese di ottobre. Il materiale verrà redistribuito anche con l’aiuto di altre associazioni, in particolare il gruppo Emergency Sassari.

