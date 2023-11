Chiesa di San Giuseppe gremita oggi a Sassari per l'ultimo saluto a Patrizia Incollu, direttrice del carcere di Badu ‘e Carros. La 57enne è deceduta il 31 ottobre per le conseguenze di un incidente stradale, in cui aveva perso la vita l'agente penitenziario Peppino Fois, avvenuto 12 giorni prima sulla strada tra Lanusei e Nuoro.

Presenti alla cerimonia funebre le massime autorità civili e militari, tra cui Alberto Rizzo, capo di Gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio. A officiare la messa il vescovo di Nuoro Antonio Mura, affiancato da tre cappellani delle prigioni di Bancali, Badu ‘e Carros e Tempio.

Proprio l'alto prelato ha voluto ricordare le grandi qualità umane e l'assoluta dedizione al lavoro della Incollu ma, al contempo, si è soffermato sul compito assegnatole e «all'eccessivo dispendio di energie» che le comportava.

Emozionati i ricordi del comandante della polizia penitenziaria di Nuoro Amerigo Fusco: «Patrizia era una persona perbene e una vera servitrice dello Stato». In prima fila la madre e la sorella della scomparsa insieme al compagno. Centinaia le persone all'esterno della chiesa che hanno tributato un lungo applauso al passaggio del feretro.



