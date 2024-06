"Educare _ dal latino educĕre_ condurre fuori / Carcere _dall'aramaico carcar_ sotterrare" è il titolo della serata in programma sabato alle 18 nel Centro Culturale Arci - il Colombre, a Sassari, in Via Carso. L'evento, dedicato al complesso e delicato tema del carcere, è promosso dall'Associazione Oltre i Muri, volontari a Bancali ODV, Il Colombre Aps e Arci Nord Sardegna.

L'incontro si svolgerà con diversi momenti che stimoleranno la riflessione arricchendo il dibattito e ampliando gli orizzonti attraverso le opere nate dal progetto "Poeti Ambulanti", realizzato da Marco Boscani, Ronnie Orroz, Zuanna Maria Boscani, Joe Perrino. Il progetto intende avviare attraverso incontri pubblici una conoscenza condivisa e una rifleAzione partecipata sull’attuale realtà detentiva nel nostro Paese. I quattro artisti di "Poeti Ambulanti" hanno riportato in opere pittoriche e in immagini i testi e le poesie scritte dai detenuti in vari Istituti di pena della Sardegna, testi raccolti da Giovanna Maria Boscani e Jo Perrino nel loro impegno costante e nei vari progetti portati avanti negli anni.

All'esposizione delle opere e alla presentazione del progetto seguirà un momento di incontro sul sistema penitenziario con gli interventi di: Marco Dossoni, promotore di Oltre i Muri ODV , Volontari a Bancali; Marina Maruzzi, presidentessa di Oltre i Muri, Volontari Bancali ODV; Daniele Pulino, rappresentante dell'Associazione Antigone Sardegna e Franco Uda, Presidente Arci nord Sardegna.

