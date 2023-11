Nuovo appuntamento del ciclo “Approfondimenti” della Costituente per Sassari. Domani alle 19.15 la sede in viale Umberto 122 ospita il convegno-seminario "Cambiamenti climatici: rischi e opportunità". Un tema nell'agenda di tutti i Paesi che verrà dibattuto con esperti che proporranno le strategie più efficaci per affrontare i cambiamenti climatici e scoprire le opportunità per un futuro più sostenibile in cui anche i cittadini possono avere voce.

Il convegno è aperto a tutti. Ad aprire i lavori Maria Antonietta Floris e Antonello Ladu, moderatore Michela Palomba.

Le relazioni sono affidate a Pier Paolo Roggero, del Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari, Chiara Ceseracciu, del Nucleo di Ricerca Desertificazione dell’ateneo e Fabio Salbitano, sempre del Dipartimento universitario di Agraria.

Partecipano Manuela Basente, Cristian Carboni e Carlo Tomassetti della Compagnia Teatrale “Gli Scheletri nell’Armadio”.

© Riproduzione riservata