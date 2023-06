I vandali distruggono, il Comune di Sassari si dimostra impotente, e allora risolvono tutto gli appassionati. Oggi alcuni ragazzi hanno provveduto a rimpiazzare il cerchione rotto e cancellare le scritte dal tabellone dell'unico canestro rimasto nel playground di via Venezia, il più frequentato della città. Un'iniziativa che hanno voluto prendere vista l'inerzia dell'amministrazione comunale che non ha neppure provveduto a rimpiazzare la struttura dell'altro canestro, rotta oltre un anno fa e poi del tutto eliminata.

I ragazzi hanno postato sui social le foto dell'azione di riparazione: «È stato un momento difficile quando il nostro canestro da basket si è rotto. Ma noi non ci siamo arresi. Con determinazione e passione, abbiamo deciso di ripararlo noi stessi, usando i nostri soldi e la nostra buona volontà per l'amore di questo sport meraviglioso. Siamo stati al lavoro per quasi quattro ore e mezza, dando il massimo di noi stessi per far capire quanto teniamo a questo sport. E alla fine, abbiamo finalmente riparato il canestro. È stata una vittoria per noi, non solo perché abbiamo riparato il canestro, ma perché abbiamo dimostrato quanto sia importante per noi questo sport e quanto siamo disposti a fare per mantenere vivo questo campo».

Adesso si spera che il Comune metta finalmente una telecamera di sorveglianza per scoraggiare gli atti di vandalismo. Tanto più che il playground è tra i giardini pubblici e gli uffici comunali del Settore Politiche Educative, nonché contiguo al PalaSantoru dove giocano le squadre di pallamano.

