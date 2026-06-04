I commercianti del Lungomare di Porto Torres si mettono in rete per valorizzare e far rinascere un tratto della costa turritana. Quattordici attività commerciali hanno deciso di unire forze, idee e progettualità per dare vita al nuovo Centro commerciale naturale nato con l'obiettivo di valorizzare una delle aree più suggestive della città e trasformarla in un punto di riferimento per cittadini e visitatori durante tutto l'anno.

L'iniziativa rappresenta un esempio di collaborazione tra imprese locali, accomunate dalla volontà di promuovere eventi, animazione e iniziative capaci di portare nuova vitalità al lungomare turritano, creando occasioni di incontro, socialità e sviluppo economico. A raccontare la nascita del progetto è Veronica Nania, membro del direttivo del Ccn Lungomare Porto Torres: «Questo progetto nasce dalla volontà condivisa di fare rete tra le attività del lungomare e di creare nuove opportunità per il territorio. Il nostro obiettivo è dare continuità agli eventi e rendere questa zona sempre più attrattiva per cittadini e turisti, valorizzando le attività che ogni giorno contribuiscono alla vita economica e sociale della città».

L'esordio ufficiale del nuovo Ccn è fissato per venerdì 6 giugno, giornata che segnerà l'inaugurazione del progetto con una grande festa aperta a tutta la cittadinanza. Per l'occasione il tratto interessato del lungomare sarà chiuso al traffico veicolare e trasformato in una grande area pedonale, dedicata all'intrattenimento e alla convivialità. Il programma prevede la presenza di artisti, musica dal vivo, spettacoli, bancarelle di artigianato locale e numerose attività di animazione, pensate per coinvolgere famiglie, giovani e visitatori in una serata all'insegna del divertimento e della scoperta delle eccellenze del territorio.

Ma il calendario degli appuntamenti non si fermerà all'inaugurazione. Il Ccn Lungomare ha già programmato altri due grandi eventi che accompagneranno l'estate turritana: il 4 luglio – Notte Rosa, una serata speciale dedicata alla musica, all'intrattenimento e alle attività commerciali del lungomare; 15 agosto – spettacolo Pirotecnico di Ferragosto, che illuminerà il cielo di Porto Torres con uno show di luci e colori affacciato sul mare.

«Vogliamo che questi appuntamenti siano solo l'inizio di un percorso più ampio», aggiunge Veronica Nania. «Lavoreremo per costruire una programmazione condivisa che possa portare benefici alle attività aderenti e offrire ai cittadini occasioni sempre nuove per vivere il lungomare».

Con questa nuova realtà, Porto Torres si prepara a vivere un'estate di appuntamenti e iniziative, puntando sulla collaborazione tra operatori economici e sulla valorizzazione di uno dei suoi luoghi simbolo. Un progetto che guarda al futuro e che vuole rendere il lungomare sempre più vivo, accogliente e protagonista della vita cittadina.

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