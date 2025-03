Il 18 marzo si celebra la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus. Per l’occasione l’amministrazione comunale di Porto Torres inaugurerà, nel cimitero di via Balai, il monumento in ricordo dei cittadini turritani scomparsi a causa del Covid-19. Il Comune ha accolto l’iniziativa di un comitato spontaneo di familiari che ha voluto realizzare un’opera commemorativa dedicata ai propri cari e tutti coloro che hanno perso la vita in città durante il periodo della pandemia.

Il monumento in marmo di Orosei è stato realizzato da Rosalia Maimone e raffigura una vela di 105x80 cm sulla quale è apposto un albero della vita stilizzato in acciaio inox creato dall’artista Daniele Salis. I due creatori, entrambi turritani, si sono prestati volontariamente per contribuire a mantenere vivo il ricordo delle persone scomparse in un periodo che ha segnato l’Italia e il mondo intero. La data del 18 marzo, infatti, è stata scelta perché quel giorno del 2020 le immagini dei camion militari che trasportarono le bare di solo alcune delle vittime dal cimitero di Bergamo verso altre città per la cremazione, fecero il giro del mondo diventando l’emblema del dramma dell’intera pandemia. La Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19 è stata istituita con la legge 35 del 2021. La cerimonia commemorativa è in programma alle 16. Saranno presenti il sindaco Massimo Mulas, i componenti dell’amministrazione comunale, i familiari promotori dell’iniziativa e i creatori dell’opera. Dopo la scopertura, il monumento sarà benedetto da Don Michele Murgia, parroco della Chiesa di Cristo Risorto, sarà poi deposta una corona d’allora e verrà osservato un momento di raccoglimento. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

