In occasione della tradizionale festa di Santu Bainzeddu, il cosiddetto Dies Natalis, giorno in cui viene ricordato il martirio dei santi patroni di Porto Torres Gavino, Proto e Gianuario, l’associazione Gruppo Folk Intragnas, in collaborazione con la Basilica di San Gavino organizza una giornata di celebrazione popolare all’insegna della spiritualità, della convivialità e delle tradizioni.

L’evento in programma il 25 aprile si apre con la santa messa alle ore 9 nella chiesa di Balai Lontano, a cui seguirà la suggestiva processione fino alla spiaggia di Balai dove, in un momento di profonda partecipazione e devozione, si terrà la benedizione dei cavalli e delle barche. In rada le imbarcazioni a vela latina: qui i cavalli si immergono in acqua in segno di devozione e il parroco impartisce la benedizione ai partecipanti.

Dalle ore 13, la festa prosegue alle Cumbessias di San Gavino con un pranzo tra sapori locali e allegria, accompagnato dalla musica folk dei Zeppara, per condividere un’atmosfera autentica fatta di tradizione e comunità.

