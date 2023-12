Sono in programma a Florinas gli appuntamenti di "È tempo di Natale". Domani alle 17.15, presso la casa di riposo "Villa dei Junchi", ci sarà la tombolata per anziani e bambini con la collaborazione della consulta giovanile di Florinas. La serata, organizzata dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Enrico Lobino e dalla consulta giovanile, sarà allietata da un musicista della scuola civica di musica "Ischelios".

Sabato 23 dicembre Babbo Natale e i suoi aiutanti faranno visita ai bambini del paese, grazie anche alla Pro loco e alla consulta giovanile.

Mercoledì 27 dicembre alle 10, nei locali della biblioteca comunale, si terrà un laboratorio per bambini dai quattro ai sette anni organizzato dal Sistema Bibliotecario Coros Figulinas, mentre giovedì 28 dicembre alle 17, nella casa via Regina Elena, è previsto un laboratorio di dolci per bambini e adulti con la cottura su un forno antico a legna organizzato dalla consulta giovanile. Venerdì 5 gennaio, alle 17, i locali del centro sociale ospiteranno lo spettacolo teatrale, organizzato dalla Pro loco, dal titolo "Il mago di Oz", che sarà portato in scena dalla compagnia teatrale "Matrioska".

Sabato 6 gennaio alle 17, in piazza del Popolo, arriva la befana con giochi, divertimento, carbone, tanti dolci per i più piccoli e non solo. La serata è curata dalla Pro loco.

© Riproduzione riservata