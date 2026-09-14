Si è chiusa con successo l’ottava edizione castellanese di Fondali Puliti, la storica manifestazione nazionale organizzata per liberare le coste dai rifiuti abbandonati. Ieri, domenica 13 settembre, una quarantina di volontari si sono dati appuntamento al porto di Castelsardo per coadiuvare le immersioni dei sub – circondati da un gruppo di delfini – a caccia di rifiuti sul fondo del mare. L’appuntamento, organizzato dall’assessorato all’Ambiente del Comune, guidato da Christian Speziga, ha consentito di recuperare circa 50 nasse e 150 chilogrammi di plastica.La giornata è stata possibile grazie al prezioso supporto e coordinamento della Guardia costiera e all’impegno di alcune marinerie – guidate dai comandanti delle imbarcazioni Roberto Balzano, Armando Cimino, Salvatore Mela, Riccardo Cimino – oltre che ai custodi del mare del Mistral diving e all’AsdIsula, alla Lega Navale sezione di Castelsardo, il Cvsm, la ditta Econova, Mara Loi di Conad Castelsardo e Super Concas Sisa Castelsardo. Tra i volontari anche sommozzatori di esperienza come Romano Ieran, all’attivo con otre 4000 immersioni nel Golfo dell’Asinara. «Questa giornata è stata molto preziosa per il nostro territorio – commenta l’assessore Speziga –. Fondali puliti è un’iniziativa di grande valore per la tutela dell’ambiente marino e per la sensibilizzazione della comunità. Il Comune è da tempo impegnato su questi temi e di recente ha organizzato una prima giornata di sensibilizzazione dedicata alla posidonia oceanica, promossa dalla Conservatoria delle coste. Oggi si è svolto un ulteriore importante appuntamento dedicato alla tutela e alla valorizzazione del nostro patrimonio ambientale e culturale-archeologico».

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