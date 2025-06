Giunge alla terza edizione il festival di letteratura sportiva Mens Sana, evento organizzato dal Comune di Bono con Lìberos, che unisce il valore della lettura a quello della pratica sportiva. Si comincerà il 9 e 10 luglio con un’anteprima che vedrà protagonisti storie e personaggi che hanno lasciato un segno indelebile nello sport. Tra questi, il mito Gigi Riva e la storia incredibile e durissima della tennista Monica Giorgi, arrestata e condannata ingiustamente per associazione sovversiva nel 1980. Si parlerà poi dei momenti più significativi dei Mondiali di calcio, ma anche di importanti eventi storici raccontati attraverso il filtro di un pallone e deliziosi aneddoti di cui si sono resi protagonisti i campioni di calcio degli anni Settanta. «Continua l’impegno dell’amministrazione comunale per il festival di letteratura sportiva, giunto alla terza edizione – afferma il sindaco di Bono Michele Solinas –. Anche quest’anno avremo ospiti di grandissimo livello e l’interesse sta crescendo non solo a Bono, ma anche in tutto il territorio. Ringrazio in particolare la dottoressa Eliana Lisai, assessora alla Cultura, che cura l’organizzazione del festival in maniera impeccabile fin dal primo anno». Mercoledì 9 luglio alle 21.30 inaugurerà l’anteprima del festival il giornalista e scrittore Nicola Muscas, che presenterà “Un amore di contrabbando. Gigi Riva, una vita in rovesciata” (Mondadori), un romanzo che è fatto di incontri, viaggi, speranze, sorprese, amori, consigli e bugie. Con Muscas dialogherà Giovanni Dessole. Alle 22.30 sarà la volta del giornalista e telecronista sportivo Stefano Bizzotto, che porterà all’attenzione dei lettori i saggi “Storia del mondo in 12 partite di calcio” e “Giro del mondo in una Coppa. Partite dimenticate, momenti indimenticabili dell’avventura Mondiale” (entrambi editi da Il Saggiatore). Al suo fianco ci sarà Roberto Pinna. Giovedì 10 luglio la serata comincerà alle 21.30 con il giornalista Franco Bonera e il suo ultimo saggio “Pezzi di colore. I campioni e le grandi firme degli anni Settanta nei racconti di un giornalista cresciuto con loro”(Ultra), una raccolta di aneddoti con i protagonisti dell’epoca nei ricordi del giornalista che negli anni Settanta era il più giovane redattore della «Gazzetta dello Sport». L’anteprima della terza edizione si chiuderà con “Domani si va al mare”(Fandango). Scritto dalla penna della giornalista Serena Marchi, il libro racconta l’incredibile vita senza sconti della tennista Monica Giorgi, che ha fatto dei propri principi etici e morali la chiave di volta della propria esistenza. Marchi e Giorgi dialogheranno con Alessandra Ghiani a partire dalle 22.30.

© Riproduzione riservata