Chi erano i medici nell’antica Roma? Dove e come operavano la loro professione? Quanto era importante l’igiene personale per i Romani? Chi erano le divinità che vigilavano sulla salute dei Romani? Saranno alcune delle domande che troveranno risposta nell'allestimento che sarà visitabile dal 27 al 30 dicembre, dalle 15 alle 18, al Museo del Meilogu Medievale di Bessude e organizzata da Mare Calmo e Sardinia Romana.

La mostra, dal titolo “Alla scoperta della salute e del benessere nell'età romana", permetterà di scoprire il mondo della medicina e del benessere nell’età romana.

«Grazie alle fedeli ricostruzioni dell’Associazione Sardinia Romana - si legge nella presentazione dell'evento -, ci si potrà immergere in una taberna medica, ossia l’ambulatorio medico di età romana, e nell’ambientazione degli stabilimenti termali antichi. In maniera particolare, si potranno vedere le riproduzioni delle suppellettili utilizzate dai medici romani durante le operazioni chirurgiche».

L’accesso alla mostra temporanea “Alla scoperta della salute e del benessere nell'età romana” e al percorso museale del Museo del Meilogu Medievale, compreso di visita guidata è di 5 euro a persona per gli adulti e 4 euro a persona per i bambini e i ragazzi sino ai 14 anni di età, gli over 65 e gruppi organizzati di minimo 20 persone. È prevista la gratuità per l’accesso al percorso museale del Museo del Meilogu Medievale solo ai residenti di Bessude e ad eventuali disabili, che pagheranno, al costo di tre euro, esclusivamente l’ingresso e la visita guidata alla mostra temporanea.

