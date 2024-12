A 60 anni dalla conquista del titolo dei pesi piuma, il 22 dicembre del 1964, il pugile Andreino Silanos (1938 – 2020) ha una piazza che porta il suo nome. Ha segnato un’epoca nella boxe italiana e europea, disputando da professionista 33 incontri di cui 29 vinti.

Un simbolo dello sport che ha portato il nome di Alghero in giro per il mondo e il Comune di Alghero lo ha voluto onorare dedicandogli uno spazio pubblico racchiuso tra le vie XX Settembre, Barracu, Mazzini e De Curtis che si chiama, appunto, “Piazzale Andreino Silanos”.

Stamattina la cerimonia di intitolazione con la famiglia Silanos e tantissimi cittadini. «Andreino Silanos ha lasciato un segno indelebile nella nostra comunità, sia in ambito sportivo sia sociale», ha detto il sindaco Raimondo Cacciotto. «È per me molto significativo intitolare una piazza in suo onore, per il grande esempio che ha lasciato a noi e alle future generazioni, – ha proseguito il primo cittadino – ha trasmesso i veri valori dello sport, il rispetto verso le persone e gli avversari, l’importanza del sacrificio. Oggi lo ricordiamo con riconoscenza perché sia un modello per tutti».

