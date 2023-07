Bonorva è pronta per la trentaquattresima sagra di San Simeone. Il programma, organizzato dal comitato in collaborazione con il comune e la Pro loco, partirà venerdì 14 luglio alle 18 con la recita dei vespri solenni presso i suggestivi ruderi della Chiesa situati in località Su Monte. Alle 22 ci sarà la gara canora a premi "Funtana Music Festival" alla quale parteciperanno i migliori talenti locali e dei dintorni.

Sabato 15 luglio alle 21, i giardini di Funtana ospiteranno l'evento dal titolo "Dance Summer Party", con la partecipazione dei migliori Dj sardi.

Domenica 16 luglio alle 18 sarà celebrata la Messa solenne accompagnata dal coro parrocchiale. Al termine ci sarà la processione per le vie del paese.

© Riproduzione riservata