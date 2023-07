Importante traguardo per il celebre festival internazionali di balli, canti ed espressioni popolari "A Manu Tenta", organizzato dal gruppo folk "San Giorgio" di Usini che, quest'anno, celebra i 25 anni di vita.

Saranno due le giornate dedicate alla manifestazione, inserita all'interno del programma "Salude &Trigu", che si preannunciano molto intense ed emozionanti. Il 5 agosto alle 20 ci sarà la sfilata dei gruppi ospiti che percorreranno piazza Castello, via Marconi, via Ossi e piazza Europa. In contemporanea è prevista, in piazza Europa, l'apertura della sagra "Andarinos de Usini", promossa dalla Pro loco. Alle 21.30 il festival entrerà nel vivo con l'esibizione dei gruppi folk "Don Milani" di Dorgali, "Nostra Signora di Castro" di Oschiri e le formazioni folkloristiche che arriveranno dalla Slovacchia, dal Perù, dalla Polonia, dalla Bolivia e dall'Argentina. L'ospite d'onore sarà il cantante Soleandro. La serata sarà presentata da Alessia Simoncelli.

Il 6 agosto alle 18, nella chiesa di Santa Croce, sarà celebrata la "Messa dei Popoli" che sarà animata dai canti del coro Logudoro di Usini. Alle 19 è prevista la grande parata seguita, alle 20.30, dall'inaugurazione della sagra del vitello curata da "I Vitelloni" di La Corte. Alle 21.30 si terrà l'esibizione dei gruppi folk. Nel corso della serata, che sarà presentata da Giuliano Marongiu e che vedrà la presenza di Laura Spano, sarà consegnato il premio "A Manu Tenta" al tenore di Porto Torres, Francesco Demuro.

