Sassari, neonato in pericolo di vita: trasferito a Roma con un volo d’urgenzaUn G650 dell'Aeronautica Militare ha trasportato il piccolo nella Capitale, per il ricovero all’ospedale Bambino Gesù
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Trasporto sanitario d'urgenza da Alghero a Roma per un neonato di circa un anno in pericolo di vita, con un G650 del 31esimo Stormo partito da Ciampino.
Il piccolo paziente, affetto da grave patologia e in imminente pericolo di vita, necessitava di essere trasferito d'urgenza dall'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari all'Ospedale Bambino Gesù di Roma.
Effettuate tutte le procedure necessarie al decollo immediato, il velivolo è si è alzato in volo dall'aeroporto di Roma Ciampino, atterrando ad Alghero.
Qui il piccolo paziente è stato subito imbarcato sul G650 alla volta nuovamente dell'aeroporto della Capitale, dove un'ambulanza l'attendeva per il successivo ricovero nell'ospedale romano.
Nello specifico, il neonato ha viaggiato all'interno del velivolo costantemente monitorato e assistito da un'equipe medica ed in compagnia della madre.
(Unioneonline)