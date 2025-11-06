«Aiuto, aiuto»: è il grido disperato tra le rocce che oggi pomeriggio ha rotto il silenzio delle campagne di Seulo, in località Forau Murgia.

A lanciarlo è stato Antonello Pasquali, 84 anni, residente in paese, caduto mentre si trovava da solo durante una battuta di caccia.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe precipitato da una roccia, battendo violentemente la testa e perdendo molto sangue. Per sua fortuna, a poca distanza si trovavano alcuni membri di una società di caccia, che hanno udito le sue richieste d’aiuto provenire da una zona impervia. Raggiunto l’anziano, hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso, che ha trasportato Pasquali in codice rosso all’ospedale di Cagliari. Le sue condizioni sono state giudicate critiche dai sanitari. L’incidente è avvenuto in una zona pericolosa e difficile da raggiungere, tra sentieri e affioramenti rocciosi, dove ogni minuto d’attesa può fare la differenza.

© Riproduzione riservata